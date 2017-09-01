Чебоксары, 1 сентября, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В Чувашии в новом учебном году в школах, вузах, техникумах и колледжах республики будут обучаться более 196,5 тыс. человек, из них более 32 тысяч — первоклассники и первокурсники, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Минобразования республики.

1 сентября 2016 года. Чебоксары

Традиционно в этот день в образовательных организациях пройдут торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года. Поздравить школьников и студентов придут представители власти, общественных организаций, предприятий, родители. С особой торжественностью в школах, учреждениях профессионального образования встретят первоклассников и первокурсников. 1 сентября во всех школах страны пройдет тематические урок «Россия, устремлённая в будущее». Он посвящен наиболее важным направлениям развития страны, возможностям собственного развития в России и Чувашии.

В этом году в Чувашии в школьную программу вводится ряд новых предметов. С нового учебного года в 61 школе республики в старших классах будет преподаваться астрономия, а с 1 сентября 2018 года данный предмет вернут во все школы Чувашии. В качестве пилотного проекта в пяти школах республики школьники будут изучать основы финансовой грамотности. Кроме того, в 58 школах в начальных классах в рамках урочной и внеурочной деятельности будет реализовываться проект «Шахматы в школах».

«Такую возможность республика получила благодаря победе в конкурсе, организованном Российской шахматной федерацией и благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. В течение двух лет Чувашия получит комплекты уникального учебно-методического комплекса «Шахматная школа» международного мастера Владимира Барского», — говорят в Минобразования республики.

1 сентября в Чебоксарах распахнет свои двери новая школа на 1100 ученических мест в микрорайоне улица Гладкова. Это первая за последние 10 лет школа, построенная в столице республики. Строительство велось в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 — 2025 годы». Школа станет одной из самых больших в городе. Здание состоит из четырёх соединённых между собой тёплыми переходами блоков переменной этажности: блоки старших и младших классов, административный и физкультурно-оздоровительный блок, в учебном заведении два универсальных спортзала и бассейн.

Кроме того, 1 сентября после реконструкции откроется гимназия в городе Мариинский Посад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в то же время, 22 малокомплектные сельские школы в Чувашии реорганизованы путем присоединения к крупным школам. 37 учреждений (7,8%), в которых обучается 6 763 учащихся, будут работать в две смены. Временно будут закрыты четыре школы: бичурга-баишевская школа в Шемуршинском районе, староахпердинская школа в Батыревском районе, школа им. Г. Е. Егорова в Урмарском районе и школа № 2» в Новочебоксарске.

Напомним, в новом учебном году школьный порог впервые перешагнут 15 483 первоклассников, что на 5,3% больше, чем было годом ранее (в 2016 году — 14,7 тыс. первоклассников, в 2015 году — 14,1 тыс. человек). Всего к обучению приступят 134 470 учеников (в 2016 году — 130 тыс. школьников). Всего на строительство и реконструкцию образовательных организаций в 2017 году предусмотрено более 1 млрд рублей.