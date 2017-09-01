Нальчик, 1 сентября, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Мощный сель сошел сегодня, 1 сентября, в Кабардино-Балкарии. Происшествие произошло около трех часов ночи в районе населенного пункта Эльбрус. Причиной схода селя стали длительные проливные дожди, которые привели к резкому подъему уровня воды в реке Баксан.

Glava.kbr.ru Подъем уровня воды в реке Баксан

В момент схода селя в опасной зоне оказался глава администрации сельского поселения Эльбрус. Он прибыл на место, как только узнал об угрозе чрезвычайной ситуации. Его машину смыло в реку в момент обвала дороги и унесло течением. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Glava.kbr.ru Сель

Селевые массы со склонов ущелья Адыл-Су нанесли множественные разрушения. В нескольких местах смыло федеральную дорогу Прохладный — Азау и три пешеходных моста, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. В Эльбрусском районе пять сел — В. Баксан, Нейтрино, Эльбрус, Терскол, Тегенекли — остались без газоснабжения.

В республике создан штаб по устранению последствий чрезвычайной ситуации. Его возглавил глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. План действий в зоне бедствия он обсудил с главой МЧС РФ Владимиром Пучковым. Как отметили в пресс-службе главы, для устранения разрушений задействованы все необходимые силы и средства.