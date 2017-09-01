Салехард, 1 сентября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. На Ямале стартовал новый учебный год для 71 тыс. школьников, 9065 из которых — первоклассники. Будущие ямальские выпускники присоединились ко всероссийскому профориентационному уроку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования ЯНАО.

Советские школьники, 1 сентября. СССР

В школах автономного округа прошел тематический урок «Россия, устремлённая в будущее». Учащиеся выпускных классов присоединились ко всероссийскому дистанционному уроку профессиональной навигации в рамках открытия Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России».

«Новый образовательный онлайн формат даёт возможность старшеклассникам со всей России познакомиться с отраслями и профессиями будущего, принять участие в он-лайн голосовании за проект, с которым им хотелось бы связать свою профессиональную траекторию. В режиме интернет-трансляции к уроку могут подключаться как классы и аудитории школ, так и самостоятельно старшеклассники с домашнего компьютера или любого гаджета (смартфона, планшета)», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента образования ЯНАО.

Во время онлайн лекций и уроков старшеклассникам Ямала рассказали о востребованных профессиях, о развитии инновационной российской экономики, о госбезопасности, политике, экологии и прочих науках. Таким образом ребятам прививают навыки дистанционного обучения через Интернет. Что для Ямала, где дети кочевников вынуждены учиться в интернатах вдали от семей, немаловажно.

В День знаний в газовой столице Ямала, по сообщению пресс-службы мэрии Нового Уренгоя, Герой России, депутат Тюменской областной думы Владимир Шарпатов, известный как командир самолета Ил-76, совершившего побег из плена в Афганистане со своим экипажем в августе 1996 года, посетил в кадетскую школу. Будущие выпускники передали первоклассникам символы кадетского братства. Это ключ — символ знания, шашка — честь, каравай — единство, икона Георгия Победоносца-победителя ­ — сила и уверенность в будущем.

11-классники открывшейся после капитального ремонта школы №4 города Надыма в День знаний высадили на пришкольном дворе яблони.

Отметим, что в большинстве городов ЯНАО в День знаний запрещена продажа алкоголя. Кое-где, например в Ноябрьске, идею «сухого закона» 1 сентября не поддержали. ПРи этом, как сообщает СКР, в период с 29 по 30 августа в Ямальском районе от неизвестной спиртосодержащей жидкости погибли четыре вахтовика.