Рыбинск, Ярославская область, 1 сентября, 2017, 10:27 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области планируют лишить полномочий депутата муниципального совета Сергея Ситникова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете Рыбинска.

Муниципальный совет Рыбинска

Директор ОАО «Управляющая компания», депутат муниципального совета Сергей Ситников был осужден за злоупотребление полномочиями при расчетах с МУП «Теплоэнерго», которому он, по версии следствия, нанес ущерб в 39,8 млн рублей.

Рыбинский суд признал Ситникова виновным и сразу же амнистировал. Подсудимый свою вину не признал и обратился в областной суд, оспаривая решение суда первой инстанции. 25 августа ярославский областной суд оставил в силе решение суда.

«Депутат Ситников в своих подконтрольных СМИ распространяет информацию, что я хочу его лишить депутатства. Но мы согласно уставу города Рыбинска имеем право лишить досрочно депутатских полномочий в случае смерти народного избранника, его добровольной отставки, признании судом его недееспособным или пропавшим без вести, а так же в случае вступления в силу решения суда. Решение суда вступило в силу неделю назад. Мы должны в течение месяца принять решение о лишении депутата полномочий. Если мы этого не сделаем, то любое решение муниципалитета, где голосовал бы Сергей Ситников могло бы быть оспоренным», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель рыбинского муниципального совета Константин Долгов.

Муниципальный совет запросил документы о приговоре Сергею Ситникову в областном суде и сделал запрос в прокуратуру Рыбинска, чтобы быть уверенным в своем решении. После получении ответа депутаты решат судьба осужденного и амнистированного депутата на заседании совета.