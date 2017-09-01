Москва, 1 сентября, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Чем будет отличаться международная выставка ComTrans в этом году от всех предыдущих, выяснила «Комсомольская правда». Посетители выставки привыкли видеть новые модели грузовиков, прицепов, автобусов, вездеходов и их производителей (КАМАЗ, VOLKSWAGEN GroupRus, Scania, Mercedes-Benz, Volvo, Волгобас и пр.). Разумеется, без всего этого мероприятие в Крокус-Экспо не обойдется в 2017 году. Однако значительное внимание впервые уделят логистике — в выставке примут участие компании, предлагающие логистические услуги, а также разработчики IT-систем, призванных повысить эффективность использования автопарка.

Webnewswire.com Высокие технологии

Инновациям в коммерческом транспорте будет посвящена отдельная сессия. Активно участвовать в дискуссиях собираются крупнейшие перевозчики грузов и разработчики агрегаторов для коммерческого транспорта.

67% компаний-участников ComTrans будут из России — неплохой показатель с точки зрения импортозамещения.

Так, транспортно-логистическая группа компаний «Деловые Линии» совместно с российским системным интегратором BIA Technologies представят мобильный навигатор, созданный специально для грузового транспорта. В обычных программах дальнобойщикам не хватает специфических данных о дорожных знаках, об ограничениях по весу и габаритам, о качестве и категории дорог, опасных участках. Новый навигатор для грузового транспорта будет оснащен этими и другими полезными приложениями, пишет КП.

Или, к примеру, та же компания BIA Technologies разработала масштабную систему управления автопарком — TMS (TransportationManagementSystem). Система позволит компаниям, работающим по всей территории государства, планировать маршруты, отслеживать их выполнение, управлять заданиями и пр. Для внутригородской доставки и парка от 15-ти машин создан оптимизирующий сервис Optimus Delivery. «Деловые Линии» смогут рассказать об опыте использования этих продуктов — компания уже установила их и применяет в работе.

Также договор о сотрудничестве на ComTrans подпишут онлайн-сервис грузоперевозок Deliver и интегратор телематических решений АО «Группа Т-1» (входит в ГК Ренова). Компании представят созданное совместное решение для мониторинга и контроля транспорта, которым смогут воспользоваться перевозчики, выполняющие заказы Deliver.

Высокие технологии на ComTrans не обойдут стороной даже такое популярное направление как сервисы на базе технологии blockchain. Ее применили в области страхования грузов — «Деловые Линии», BIA Technologies и «Ренессанс страхование». Блокчейн — система распределенных баз данных, позволит уйти от бумажного документооборота перевозчикам. А для страхового бизнеса — это возможность разрабатывать индивидуальные страховые продукты для каждого клиента, и снижать тарифы, исходя из истории взаимоотношения с ним.

Технологии, касающиеся безопасности, снижения расхода топлива и, в конечном итоге, повышения эффективности перевозок, развиваются, поэтому их присутствие на выставке для транспорта ComTrans расширяется, объяснил главный редактор журнала Комтранс Александр Солнцев.

Значит, транспортные компании открыты к внедрению в свою работу новых технологий, замечает учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы Никита Куликов. А кроме того, многие компании уже проверили на практике выгоды, которые приносят высокотехнологичные программы, в частности, внедрение блокчейн, и оценили все их преимущества, продолжает он.

Проводится ComTrans 5−9 сентября. Эта выставка проходит раз в два года при поддержке Минпромторга, Минтранса и Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ). В 2017 году в ComTrans будут участвовать 200 компаний из 18 стран мира. Организаторы — компания ITEMF Expo и НП «Объединение автопроизводителей России» — рассчитывают, что ее посетят 15 000 специалистов из 49 стран.