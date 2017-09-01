Москва, 1 сентября, 2017, 10:14 — ИА Регнум. В День знаний в Российской Федерации более 30 млн детей сядут за парты. Об этом сообщают Вести.Ru.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

«Сегодня по всей стране за парты сядут 30 млн человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 сентября в школах страны проходит тематический урок «Россия, устремленная в будущее». Учителя поговорят со школьниками об охране природы, науке и современных технологиях, политике и государственной безопасности.

Ранее в Росгвардии сообщили, что 1 сентября в День знаний, а также во время празднования Курбан-байрама, безопасность и порядок в регионах РФ обеспечат около 13 тыс. военнослужащих и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии.

Правопорядок и безопасность будет обеспечиваться на территории более 2 тыс. населенных пунктов, где планируется празднование Курбан-байрама. Также бойцы Росгвардии будут дежурить в 893 населенных пунктах, где состоятся торжественные мероприятия ко Дню знаний.