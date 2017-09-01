Рим, 1 сентября, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Фрегат бундесвера Mecklenburg-Vorpommern спас в Средиземном море лодку с 158 беженцами, среди которых около 55 детей и подростков, а также шесть беременных женщин, сообщает 31 августа Die Welt.

Беженцы. Африка

По данным ВМФ, перегруженная лодка было в 100 км от Ливийского побережья, в 200 км от итальянского острова Лампедузы и в 250 км от побережья Мальты.

Беженцы были доставлены в итальянский порт на острове Сицилия, где им была оказана первая медицинская помощь.

Сообщается, что военно-морские силы бундесвера, работающие в военно-морской миссии «София», спасли с мая 2015 года более 21 тыс. беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство ФРГ одобрило в июне 2017 года расширение миссии бундесвера в рамках операции ЕС «София» в Средиземном море. В общей сложности около 950 солдат бундесвера должны принять участие в операции в период с июня 2017 года по июнь 2018 года.

Согласно официальным данным министерства обороны ФРГ, за два года с начала операции в Средиземном море были спасены более 40 тыс. беженцев и задержаны более 100 контрабандистов.