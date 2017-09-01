Балаклея, Украина, 1 сентября, 2017, 10:15 — ИА Регнум. 3,908 тыс. жителей Балаклеи в Харьковской области пострадали в результате взрывов на военном арсенале 23 марта 2017 года, заявил глава города Иван Столбовой, сообщает 31 августа пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

geralt Взрыв

Согласно сообщению, 3,109 тыс. человек из числа пострадавших от инцидента обратились в администрацию за помощью в восстановлении жилья. По словам Столбового, администрация рассмотрела 2,707 тыс. заявлений, выделив 37,175 млн гривен ($1,45 млн). Мэр также отметил, что средние выплаты на каждого обратившегося составили 14 тыс. гривен ($540).

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Председатель Харьковской обладминистрации Юлия Светличная заявила, что работы по восстановлению Балаклеи после взрывов закончены на 90% в «кратчайшие сроки» — за пять месяцев. Были заменены 52,1 тыс. кв. м кровель, вставлены 7,5 тыс. окон и 625 дверей.

Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее в Харьковской области произошел пожар на крупнейшем арсенале Украины. Зона эвакуации вокруг склада составила 10 км, были эвакуированы 20 тыс. жителей.

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