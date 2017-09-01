Севастополь, 1 сентября, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в День знаний 1 сентября открыла «Образовательный центр «Бухта Казачья» в Севастополе. Программой рабочего визита также предусмотрено посещение Черноморского военного училища им. П.С. Нахимова и Севастопольского госуниверситета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Ольга Голодец осматривает новый образовательный центр

Голодец поздравила детей и педагогов с началом учебного года на торжественной линейке, осмотрела помещения школы и групп детского дошкольного образования.

«Это самый замечательный праздник для тех, кто в первый раз пошел в школу. А вместе с вами, дорогие первоклассники, сегодня по всей России в школу идет абсолютно рекордное число первоклассников — 1 млн 800 тыс.», — сказала на торжественной линейке Голодец. Всего в школах России идут 15 млн 500 тыс. человек, добавила она.

«Для каждого 1 сентября праздник для всей страны. Каждый человек помнит своё 1 сентября. Очень важно, чтобы наши дети получали хорошее образование в современных условиях», — сказала зампредседателя правительства России.

До конца этого года в Севастополе планируют построить девять новых общеобразовательных учреждений. Как сообщало ИА REGNUM, этот образовательный центр 18 августа посетил президент РФ Владимир Путин. Глава государства осмотрел новый учебный комплекс и пообщался с педагогами и родителями учеников.

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Образовательный центр возведен в жилом микрорайоне Бухта Казачья — в одном из самых быстрорастущих районов Севастополя. Новый центр включает в себя детский сад, рассчитанный на 260 мест, с интерактивным оборудованием, и школьный корпус, который может принять до одной тысячи учащихся.

Строительство школы продолжалось пять лет. Расходы составили порядка 800 млн рублей. Объект был включен в федеральную целевую программу, но в 2015 году деньги освоить не смогли и их вернули в госбюджет. Работы были приостановлены, изменен проект, произошла и смена подрядчиков. Сроки сдачи перенесли на 1 января 2016 года, а затем на 1 сентября этого года.

Учебные классы наполнены современным оборудованием, на территории школы организованы спортивные площадки, теннисный корт, футбольное поле. До 2019 года на территории центра будет построен дополнительный учебный корпус на 400 мест с бассейном.

После посещения нового образовательного центра Голодец отправилась в Черноморское высшее военно-морское Ордена Красной звезды училище им. П.С. Нахимова, где осмотрела учебные аудитории.

Планируется, что во время визита зампредседателя правительства посетит научно-образовательный «Центр морских исследований и технологий» в составе Севастопольского государственного университета (СевГУ).

Голодец оценит, как развивается проект создания учебно-научного судна «Пионер-М». Инновационное судно проектировала группа студентов российских вузов на площадке СевГУ, строительством корабля займется «Севастопольский морской завод».

Кроме этого, на базе Центра представят новейшее оборудование и состоится презентация учебно-практических научных экспедиций.