Берлин, 1 сентября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. «Ничто не является столь точным показателем состояния российской экономики, как ситуация с «Газпромом», — уверен корреспондент германского издания Die Welt Эдуард Штайнер. — Если судить по объемам добычи, то у предприятия Миллера все в порядке — в Западную Европу за первые шесть месяцев 2017 года продано 119,1 млрд кубометров продукта. Это почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но общий доход при этом из-за падения цен на 13% снизился. Прибыль за первое полугодие 2017 года — на 37% меньше, чем за первый семестр 2016-го».

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Автор отмечает, что «непосредственно под санкции США «Газпром» не подпадает, но проблемы, возникающие у инвесторов Nord Stream — 2 (NS2), играют против российской компании в ее борьбе с американским газом. Понятно, что ограничения Вашингтон на предприятия, имеющие отношение к строительству NS2, налагает именно с целью обеспечения для своих будущих газовых поставок «зеленой улицы».

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«Внешний рынок крайне важен для «Газпрома», поскольку цена на газ за пределами России в три раза выше, чем внутри государства, — объясняет Штайнер. — И, возможно, новое назначение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в совет директоров «Роснефти» поможет развитию и газового российского гиганта. С учетом того, что в действующем «Северном потоке» Шредер не последний человек».

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