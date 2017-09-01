Красноярск, 1 сентября, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Из года в год Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вызывает в обществе оживлённые дискуссии. И в этих дискуссиях одна сторона заявляет, что ЕГЭ — это «диверсия против нашей системы образования», вторая — что это реальная возможность поступления в престижный вуз и чуть ли не «единственный эффективный инструмент борьбы с коррупцией». Ясно одно — зачастую ни преподаватели, ни родители, ни тем более школьники не могут прийти к общему мнению по поводу ЕГЭ.

Советская сельская школа. 1964

В связи с этим стоит напомнить о заявлении министра образования и науки РФ Ольги Васильевой о том, что в Минобрнауки не считают большой нагрузку на школьников по ЕГЭ.

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Министр высказала эту мысль во время Общероссийского родительского собрания в ответ на просьбу родителей убрать из экзамена по русскому языку хотя бы тестовую часть.

«Говорят, и изложение, и сочинение, и тестовая часть — будто очень много… Это очень мало, на самом деле! Мы все учились в советской школе. Мы сдавали шесть экзаменов. В 1953 году было 11 экзаменов», — заявила Васильева.

Между тем член Красноярского краевого общественного совета по защите прав ребенка, руководитель краевого отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) Андрей Никитин уверен, что речь должна идти не о количестве нагрузки, а о качестве.

«Когда министр адресует к советскому опыту, она не говорит о том, что именно благодаря иному, гораздо более высокому, если так можно выразиться, качеству нагрузки советский школьник мог держать упоминаемый Васильевой объём. Качество здесь — это, прежде всего, строгая системность классического и советского образования. То, что давало ребенку радость познания и развития, и то, что методично разрушалось все эти годы реформ. ЕГЭ, о котором идёт речь, это лишь один из инструментов довершения и закрепления этого разгрома — чтобы уже не поднялось. И то, что Васильева, с которой многие связывали свои надежды, как с человеком определённых ценностных установок, чем дальше, тем больше начинает говорить на языке, скажу так, «разрушения образования», говорит о многом. Прежде всего — о колоссальной мощи простроенной снизу до верху системы в образовании, которая как монолит гасит все попытки уйти с гибельного курса», — сказал Андрей Никитин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Не разделяет мнение Андрея Никитина учитель русского языка и литературы школы №94 города Красноярска Елена Шабанова. Она считает, что не стоит демонизировать ЕГЭ.

«Любой экзамен — это психологическая нагрузка для школьников. Но я согласна с министром. Мне кажется, что ЕГЭ зря демонизируют, это обычный экзамен, просто другого формата, непривычного, видимо, для некоторых людей. Я в своё время сдавала семь экзаменов, это было очень тяжело. Надо было учить огромное количество билетов. А сейчас детей постепенно готовят к ЕГЭ, им объясняют в течение достаточно долгого времени, что их ждёт, как всё будет организовано и так далее», — сказала Елена Шабанова в интервью ИА REGNUM.

Она подчеркнула, что количество баллов по ЕГЭ будет зависеть исключительно от самого выпускника: «Ходит ли он на дополнительные занятия, готовится ли систематически. Естественно, давит сама ситуация, ответственность, но это жизнь, и по-другому никак».

«Если грамотно распределить нагрузку, то это будет обычная нагрузка, ответственность такая же, как и всякая другая ответственность. Обычная жизненная ситуация. Более того, после введения ЕГЭ дети из нашей школы стали чаще стали поступать в престижные университеты — в Москву, в Санкт-Петербург. Поэтому, когда кто-то начинает рассказывать «страшилки» про ЕГЭ, я начинаю подозревать, что это какой-то заказ от тех вузов, которые потеряли деньги с введением этого экзамена», — подытожила собеседница ИА REGNUM.

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Напомним, в Красноярском крае ЕГЭ-2017 сдавали около 16,5 тыс. человек, в том числе более 14 тысяч выпускников этого года. Для проведения экзаменов было организовано 174 пункта, в том числе 62 — в труднодоступных и отдаленных местностях, три — на дому для детей-инвалидов, четыре — в школах при исправительных учреждениях ГУФСИН. Работали 802 общественных наблюдателя.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве образования, в текущем году улучшились результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. Также выпускники лучше написали физику, химию, английский язык и информатику. Выросло и количество стобалльников. В 2017 году максимальный балл по различным предметам в крае получили 93 человека (в 2016 году — 89).

Более 7 тысяч выпускников (около 50% от общего числа сдающих) в этом году выбрали обществознание. На втором месте — физика. Этот предмет сдавали более 20% абитуриентов. На третьем месте биология (более 16%). Впервые в крае выпускница из Норильска писала ЕГЭ по испанскому языку. Её результат — 77 баллов.

Общее количество выпускников, не сдавших ЕГЭ, также сократилось. В прошлом году минимальный порог установленных баллов не преодолели 0,4% человек, а в этом — 0,3%.