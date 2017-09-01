Ярославль, 1 сентября, 2017, 10:03 — ИА Регнум. В Ярославле полиция может арестовать тираж предвыборной газеты партии «Яблока». В настоящий момент в типографии ООО «Полиграфия» работают сотрудники правоохранительных органов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM лидер ярославского «Яблока» Олег Виноградов.

Олег Виноградов

«Мне позвонил директор типографии и сказал, что к ним приехала полиция с целью арестовать тираж нашей газеты, которая якобы имеет признаки экстремизма. Речь идет о тираже в 130 000 экземпляров, который сегодня должны были забрать на распространение. Сейчас я еду на место, буду разбираться, звоню начальнику Ярославского УМВД, в прокуратуру, надеюсь, выясню, что это за провокация. Это уголовное дело, воспрепятствование предвыборной агитации» — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

Мы будем следить за развитием событий.

В типографии факт визита полиции не подтвердили и не опровергли, рекомендовав обращаться к Олегу Виноградову. В УМВД по Ярославской области данный факт не комментируют, не опровергая при этом информацию о визите сотрудников в типографию.