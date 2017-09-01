Екатеринбург, 1 сентября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева утверждает, что школы города укомплектованы учителями на 100%. Тем не менее она отметила ряд проблем, которые ещё предстоит решить. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на слова чиновницы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников Школьная линейка 1 сентября в Екатеринбурге

По словам Екатерины Сибирцевой, несмотря на укомплектованность, вакансии учителей в школах есть, так как ряд преподавателей работает с перегрузками. При этом наибольшая нехватка ощущается среди учителей начальных классов.

«Нам колоссально не хватает учителей начальной школы, сегодня акцент смещён на начальную школу, большое количество первоклассников. Учитель начальной школы — сегодня самый дефицитный работник для большинства образовательных организаций. Есть некий дефицит учителей русского языка и литературы, математики, иностранного языка, но мы это достаточно легко закроем. А начальная школа — это самое сложное», — цитирует издание «Новый день» заявление главы департамента.

Пользователи социальных сетей и форумов отреагировали на заявление Екатерины Сибирцевой.

«По всей стране эта беда. И не только началка. Учителя бегут», — сообщил один из участников интернет-форума.

С ним согласны и другие пользователи. Они предлагают муниципальным чиновникам из отделов образования идти в учителя, так как все они, как правило, имеют педагогическое образование.

«У дочки в 1-м классе учительница — бабушка 80-летняя. А все потому, что работать некому…», — констатирует другая участница форума.

Также ряд комментаторов согласились с тем, что учителя действительно сильно загружены.

«В прошлом году у нас классный руководитель на два класса пахала (2-й и 4-й класс), вот это треш, как выжила-то с нашими «обормотами» в две смены», — написал о проблемах в школе пользователь.

Другие участники форума предположили, что проблема может быть связана с небольшими зарплатами педагогов.

«Наша учитель тоже в две смены работает — 3-й и 4-й класс ведет. Новых учителей в младшем блоке давно не видела. Не выживают, видимо, на зарплату такую», — написала она.

Её поддержал другой комментатор, напомнив про высказывание главы правительства Дмитрия Медведева о зарплатах преподавателей и что им делать, если она их не устраивает.

«Учителя, видимо, выполняют заветы Медведева — массово пошли в коммерцию. Шутки шутками, а сейчас человек может выбирать где работать, пока не пересмотрят ситуацию с з/п, так и будет», — отметил он.

С ними согласилась педагог из Екатеринбурга.

«Работаю в школе 20 лет. Зарплата 19 000. Стимулирующую часть не выплачивают три года. Молодые практически не приходят. Студенты педагогических вузов уже на практике говорят о нежелании идти в школу. Кто ещё пойдёт за такую зарплату работать? Дошло до смешного: стыдно говорить, что работаешь в школе», — сообщила учитель.

Напомним, что в 2017 году 1 сентября в Екатеринбурге начали работу 163 школы, а за парты сядут 149 тысяч учащихся. Согласно данным государственной статистики, средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в организациях государственной и муниципальной форм собственности в Свердловской области за январь — июнь 2017 года составила 40 940 рублей.