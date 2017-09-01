«Беда...Учителя бегут»: соцсети о школах
Екатеринбург, 1 сентября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева утверждает, что школы города укомплектованы учителями на 100%. Тем не менее она отметила ряд проблем, которые ещё предстоит решить. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на слова чиновницы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам Екатерины Сибирцевой, несмотря на укомплектованность, вакансии учителей в школах есть, так как ряд преподавателей работает с перегрузками. При этом наибольшая нехватка ощущается среди учителей начальных классов.
«Нам колоссально не хватает учителей начальной школы, сегодня акцент смещён на начальную школу, большое количество первоклассников. Учитель начальной школы — сегодня самый дефицитный работник для большинства образовательных организаций. Есть некий дефицит учителей русского языка и литературы, математики, иностранного языка, но мы это достаточно легко закроем. А начальная школа — это самое сложное», — цитирует издание «Новый день» заявление главы департамента.
Пользователи социальных сетей и форумов отреагировали на заявление Екатерины Сибирцевой.
«По всей стране эта беда. И не только началка. Учителя бегут», — сообщил один из участников интернет-форума.
С ним согласны и другие пользователи. Они предлагают муниципальным чиновникам из отделов образования идти в учителя, так как все они, как правило, имеют педагогическое образование.
«У дочки в 1-м классе учительница — бабушка 80-летняя. А все потому, что работать некому…», — констатирует другая участница форума.
Также ряд комментаторов согласились с тем, что учителя действительно сильно загружены.
«В прошлом году у нас классный руководитель на два класса пахала (2-й и 4-й класс), вот это треш, как выжила-то с нашими «обормотами» в две смены», — написал о проблемах в школе пользователь.
Другие участники форума предположили, что проблема может быть связана с небольшими зарплатами педагогов.
«Наша учитель тоже в две смены работает — 3-й и 4-й класс ведет. Новых учителей в младшем блоке давно не видела. Не выживают, видимо, на зарплату такую», — написала она.
Её поддержал другой комментатор, напомнив про высказывание главы правительства Дмитрия Медведева о зарплатах преподавателей и что им делать, если она их не устраивает.
«Учителя, видимо, выполняют заветы Медведева — массово пошли в коммерцию. Шутки шутками, а сейчас человек может выбирать где работать, пока не пересмотрят ситуацию с з/п, так и будет», — отметил он.
С ними согласилась педагог из Екатеринбурга.
«Работаю в школе 20 лет. Зарплата 19 000. Стимулирующую часть не выплачивают три года. Молодые практически не приходят. Студенты педагогических вузов уже на практике говорят о нежелании идти в школу. Кто ещё пойдёт за такую зарплату работать? Дошло до смешного: стыдно говорить, что работаешь в школе», — сообщила учитель.
Напомним, что в 2017 году 1 сентября в Екатеринбурге начали работу 163 школы, а за парты сядут 149 тысяч учащихся. Согласно данным государственной статистики, средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в организациях государственной и муниципальной форм собственности в Свердловской области за январь — июнь 2017 года составила 40 940 рублей.