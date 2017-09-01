Лондон, 1 сентября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. «Трамп своей записью в Твиттере опять вызвал обострение, — утверждают на страницах британской The Times ее вашингтонский корреспондент Ричард Ллойд Пэрри и токийский Риз Блейкли. — Глава Белого дома заявил, что Северная Корея вымогала у США деньги в течение 25 лет, и Штаты платили. После этого разговаривать с Пхеньяном Вашингтон уже не хочет».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп.

Этими словами, считают авторы, Трамп обозначил нежелание искать выход из сложившейся ситуации дипломатическим путем. Этакий «танец с саблями, в который ударился Трамп, может разрушить хрупкий мир на Корейском полуострове, который держался на понимании того, что ни одна из сторон не хочет первой применять ядерное оружие».

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«В настоящий момент миру угрожают два фактора, — приходят к выводу журналисты. — С одной стороны — ракетно-ядерная программа КНДР, с другой — непредсказуемый президент США. Это настоящая головоломка для американских военных экспертов, которые должны оценить риски и понять, когда ситуация достигнет того момента, что Пхеньян действительно будет готовиться к нажатию кнопки «пуск» для отправки ракеты на американский город, и попытаться опередить северокорейцев. При этом еще надо убедительно доказать, что угроза Америке была реальной».

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