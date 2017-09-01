Что ждёт калужские школы в новом учебном году: есть ли будущее у глубинки?
Калуга, 1 сентября, 2017, 09:55 — ИА Регнум. 766 образовательных организаций Калужской области, включая 350 школ, 230 детских садов, 12 вузов, 139 учреждений дополнительного образования приняли детей на новый 2017/2018 учебный год. Об этом 1 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.
По данным ведомства, в школах области в наступившем учебном году будут трудиться 8132 педагогических работника, из них 40 человек — это молодые специалисты. За школьные парты сели более 104 тыс. учащихся, из них около 11 тыс. 700 — первоклассники.
На подготовку школ к новому учебному году — проведение ремонтов, приобретение нового оборудования, закупку учебников — из областного и муниципальных бюджетов было выделено свыше 215 млн рублей.
В дополнение к 237 существующим маршрутам школьных автобусов планируется открыть 17 новых и продлить 30 действующих. Ежедневный суммарный пробег школьных автобусов составляет более 26 тыс. км. К месту учебы ежедневно перевозится 9 тыс. 262 ребенка, в том числе для занятий в спортивных секциях.
В Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского приступили к учебе 6 тыс. студентов, что вдвое больше, чем было в этом университете пять лет назад. 1 тыс. студентов — это первокурсники. Многие приехали учиться в Калужский госуниверситет из других регионов страны и из-за рубежа.
Во всех школах области сотрудники МЧС проводят уроки безопасности. На общешкольных линейках детям, родителям и учителям напомнили о том, как сообщить о чрезвычайных ситуациях посредством стационарного и сотового телефонов, напомнили о правилах эвакуации из помещений в случае пожара.
На торжественных линейках в школах области приступили к дежурству более 800 сотрудников полиции, частных охранных организаций, представителей казачества и народных дружин. В первые две недели нового учебного года на дорогах, прилегающих у учебным заведениям, будут дежурить сотрудники ГИБДД.
В 2016/2017 учебном году 13 детей пострадали в ДТП, следуя маршрутом «дом — школа — дом». Чтобы сделать путь безопасным, в каждой школе ввели паспорта дорожной безопасности и организовано общественное движение «родительский патруль». Его инициаторами были жители Обнинска, эстафету подхватили родители в Малоярославце, Калуге, Мосальске. В местах дежурства «родительских патрулей» никаких ЧП с детьми не зафиксировано.
«Обозначено время — это утро, когда дети передвигаются в школу. И для начальной школы с 12 до 13 также сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в тех школах, которые приближены к автодорогам с высоко интенсивным движением», — заявил журналистам начальник управления ГИБДД УМВД России по Калужской области Алексей Холопов.
В Обнинске в 12 часов дня десятиклассников соберут в Доме ученых на встречу-кастинг с генеральным продюсером фильма о подвиге подольских курсантов на Ильинских рубежах осенью 1941 года, режиссёром и актером Игорем Угольниковым. 3,5 тыс. подольских курсантов в октябре 1941-го ценой своих жизней защитили Москву, ни один не ушел с позиций, обороняя столицу от фашистских захватчиков. Прошедшие кастинг десятиклассники примут участие в съемках фильма.
По словам, начальника управления общего образования Обнинска Татьяны Волнистовой, 1 сентября в школы города зачислено 1568 первоклассников. Это на 164 человека больше, чем в 2016 году. Для того, чтобы обеспечить всех детей услугами общего образования, дополнительно создано 5 первых классов в школах №№ 13, 10, 6, 7 и лицее «Держава». Всего в 2017/2018 учебном году будет 56 первых классов.
«Наблюдается беспрецедентный рост количества первоклассников. Если в прошлые годы он составлял от 50 до 80 человек, то в этом году — в 2−3 раза больше», — заявила Татьяна Волнистова.
Начало нового учебного года торжественно отметили в городе Малоярославец, где возле отдела образования районной администрации установили Дерево славы образования. Дерево украшено фотографиями лучших учеников и заслуженных педагогов, а также социально ответственных бизнесменов — партнеров районного отдела образования. Портреты рассказывают о тех, кто в 2016/2017 учебном году достиг высокого профессионального мастерства и добился наивысших показателей в учёбе, принял активное участие в развитии системы образования Малоярославецкого района. Имена лучших учащихся, педагогов и социальных партнёров также были занесены в книгу почёта образования Малоярославецкого района.
В преддверии учебного года в Калуге собрались учителя из области для обсуждения актуальных вопросов развития и повышения качества системы образования, реализации федеральных и региональных проектов, а также внедрения передовых методов обучения.
Цетральной площадкой форума стала панельная дискуссия «Сохраняя традиции, опережаем время», в ходе которой обсуждались пути дальнейшего реформирования школы, вопросы привлечения молодых кадров, перспективы организации системы повышения уровня квалификации учителей.
Губернатор области Анатолий Артамонов предложил педагогам создать модель, при которой местная власть наряду с региональной по-прежнему будет нести ответственность за работу образовательных учреждений.
«Муниципалитет должен оставаться соучредителем в школе и заботиться о том, что там происходит», — заметил губернатор.
Он также поддержал идею создания межрайонных методических центров, в которых должны быть сосредоточены лучшие образовательные практики. При этом Артамонов отметил, что у школ в городах и глубинке должны быть равные образовательные возможности:
«Надо так организовать обучение, чтобы ребёнок, особенно интересующийся каким-то предметом, мог получить все необходимые знания».
По словам губернатора, процесс обучения должен строиться в соответствии с требованиями времени, а профессиональное образование — отвечать запросам региональной экономики. В числе основных приоритетов Артамонов назвал патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание детей и подростков.
«Но самое главное, в школе надо научить ребят учиться и привить им вкус к получению новых знаний», — заявил глава региона, обращаясь к педагогам.
Напомним, всего в 2017/2018 учебном году в школы России пойдут 15,5 млн детей, что на 1 млн больше, чем в 2016/2017 учебном году. Из них 1 млн 800 тыс. — это первоклассники. Число детей, посещающих детские сады, также увеличится до 7,3 млн человек.
В настоящее время в России насчитывается почти 94 тыс. образовательных учреждений, из них 42 тыс. школ. К 1 сентября откроется 76 новых школ, а до конца 2017 года — ещё 94.