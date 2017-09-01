Калуга, 1 сентября, 2017, 09:55 — ИА Регнум. 766 образовательных организаций Калужской области, включая 350 школ, 230 детских садов, 12 вузов, 139 учреждений дополнительного образования приняли детей на новый 2017/2018 учебный год. Об этом 1 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

ИА REGNUM Первоклассники гимназии №24 в Калуге

По данным ведомства, в школах области в наступившем учебном году будут трудиться 8132 педагогических работника, из них 40 человек — это молодые специалисты. За школьные парты сели более 104 тыс. учащихся, из них около 11 тыс. 700 — первоклассники.

На подготовку школ к новому учебному году — проведение ремонтов, приобретение нового оборудования, закупку учебников — из областного и муниципальных бюджетов было выделено свыше 215 млн рублей.

В дополнение к 237 существующим маршрутам школьных автобусов планируется открыть 17 новых и продлить 30 действующих. Ежедневный суммарный пробег школьных автобусов составляет более 26 тыс. км. К месту учебы ежедневно перевозится 9 тыс. 262 ребенка, в том числе для занятий в спортивных секциях.

ИА REGNUM Первоклассники гимназии №24 в Калуге

В Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского приступили к учебе 6 тыс. студентов, что вдвое больше, чем было в этом университете пять лет назад. 1 тыс. студентов — это первокурсники. Многие приехали учиться в Калужский госуниверситет из других регионов страны и из-за рубежа.

Во всех школах области сотрудники МЧС проводят уроки безопасности. На общешкольных линейках детям, родителям и учителям напомнили о том, как сообщить о чрезвычайных ситуациях посредством стационарного и сотового телефонов, напомнили о правилах эвакуации из помещений в случае пожара.

На торжественных линейках в школах области приступили к дежурству более 800 сотрудников полиции, частных охранных организаций, представителей казачества и народных дружин. В первые две недели нового учебного года на дорогах, прилегающих у учебным заведениям, будут дежурить сотрудники ГИБДД.

В 2016/2017 учебном году 13 детей пострадали в ДТП, следуя маршрутом «дом — школа — дом». Чтобы сделать путь безопасным, в каждой школе ввели паспорта дорожной безопасности и организовано общественное движение «родительский патруль». Его инициаторами были жители Обнинска, эстафету подхватили родители в Малоярославце, Калуге, Мосальске. В местах дежурства «родительских патрулей» никаких ЧП с детьми не зафиксировано.

«Обозначено время — это утро, когда дети передвигаются в школу. И для начальной школы с 12 до 13 также сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в тех школах, которые приближены к автодорогам с высоко интенсивным движением», — заявил журналистам начальник управления ГИБДД УМВД России по Калужской области Алексей Холопов.

В Обнинске в 12 часов дня десятиклассников соберут в Доме ученых на встречу-кастинг с генеральным продюсером фильма о подвиге подольских курсантов на Ильинских рубежах осенью 1941 года, режиссёром и актером Игорем Угольниковым. 3,5 тыс. подольских курсантов в октябре 1941-го ценой своих жизней защитили Москву, ни один не ушел с позиций, обороняя столицу от фашистских захватчиков. Прошедшие кастинг десятиклассники примут участие в съемках фильма.

По словам, начальника управления общего образования Обнинска Татьяны Волнистовой, 1 сентября в школы города зачислено 1568 первоклассников. Это на 164 человека больше, чем в 2016 году. Для того, чтобы обеспечить всех детей услугами общего образования, дополнительно создано 5 первых классов в школах №№ 13, 10, 6, 7 и лицее «Держава». Всего в 2017/2018 учебном году будет 56 первых классов.

«Наблюдается беспрецедентный рост количества первоклассников. Если в прошлые годы он составлял от 50 до 80 человек, то в этом году — в 2−3 раза больше», — заявила Татьяна Волнистова.

Kaluga.ru Дерево славы образования в г. Малоярославец

Начало нового учебного года торжественно отметили в городе Малоярославец, где возле отдела образования районной администрации установили Дерево славы образования. Дерево украшено фотографиями лучших учеников и заслуженных педагогов, а также социально ответственных бизнесменов — партнеров районного отдела образования. Портреты рассказывают о тех, кто в 2016/2017 учебном году достиг высокого профессионального мастерства и добился наивысших показателей в учёбе, принял активное участие в развитии системы образования Малоярославецкого района. Имена лучших учащихся, педагогов и социальных партнёров также были занесены в книгу почёта образования Малоярославецкого района.

В преддверии учебного года в Калуге собрались учителя из области для обсуждения актуальных вопросов развития и повышения качества системы образования, реализации федеральных и региональных проектов, а также внедрения передовых методов обучения.

Цетральной площадкой форума стала панельная дискуссия «Сохраняя традиции, опережаем время», в ходе которой обсуждались пути дальнейшего реформирования школы, вопросы привлечения молодых кадров, перспективы организации системы повышения уровня квалификации учителей.

Пресс-служба правительства Калужской области Педагогическая дискуссия в Калуге «Сохраняя традиции, опережаем время»

Губернатор области Анатолий Артамонов предложил педагогам создать модель, при которой местная власть наряду с региональной по-прежнему будет нести ответственность за работу образовательных учреждений.

«Муниципалитет должен оставаться соучредителем в школе и заботиться о том, что там происходит», — заметил губернатор.

Он также поддержал идею создания межрайонных методических центров, в которых должны быть сосредоточены лучшие образовательные практики. При этом Артамонов отметил, что у школ в городах и глубинке должны быть равные образовательные возможности:

«Надо так организовать обучение, чтобы ребёнок, особенно интересующийся каким-то предметом, мог получить все необходимые знания».

По словам губернатора, процесс обучения должен строиться в соответствии с требованиями времени, а профессиональное образование — отвечать запросам региональной экономики. В числе основных приоритетов Артамонов назвал патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание детей и подростков.

«Но самое главное, в школе надо научить ребят учиться и привить им вкус к получению новых знаний», — заявил глава региона, обращаясь к педагогам.

ИА REGNUM Первоклассники гимназии №24 в Калуге

Напомним, всего в 2017/2018 учебном году в школы России пойдут 15,5 млн детей, что на 1 млн больше, чем в 2016/2017 учебном году. Из них 1 млн 800 тыс. — это первоклассники. Число детей, посещающих детские сады, также увеличится до 7,3 млн человек.

В настоящее время в России насчитывается почти 94 тыс. образовательных учреждений, из них 42 тыс. школ. К 1 сентября откроется 76 новых школ, а до конца 2017 года — ещё 94.