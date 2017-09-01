Москва, 1 сентября, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработало законопроект, который освободит от налогообложения возмещения участникам долевого строительства из Фонда защиты дольщиков, сообщили в Минстрое.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Согласно документу, доходы граждан-участников долевого строительства, полученные ими в виде возмещений из фонда, предлагается не облагать налогом.

Также предполагается освободить от налогоов доходы фонда, полученные за счет взносов застройщиков, поскольку фонд будет формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков.

Новый законопроектом предлагается распространить такой подход также на застройщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Подготовка документа связана с необходимостью согласования положений Налогового кодекса с 218-ФЗ, который отрегулировал деятельность компенсационного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственный компенсационный фонд долевого строительства был создан в целях гарантии прав граждан, вкладывающих средства в строительство жилья, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками.

Закон о компенсационном фонде на рынке долевого строительства был принят 21 июля 2017 года. Функционировать фонд начнет с ноября 2017 года.

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Напомним, в Государственной думе РФ создана рабочая группа по проблемам обманутых дольщиков во главе с председателем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

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