Салехард, 1 сентября, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Следователи Ямало-Ненецкого автономного округа возбудили уголовные дела по фактам гибели четверых мужчин после совместного употребления спиртосодержащей жидкости, сообщает 1 сентября региональный главк СКР.

Desktopwallpapers.org.ua Дно

По данным следствия, 29 августа на станции Карская Ямальского района в балке вагон-городка, принадлежащего компании «Ямалтрансстрой», были обнаружены тела двух мужчин. На следующий день в амбулатории посёлка Бованенково скончались еще двое мужчин.

По версии следователей, смерть мужчин наступила от отравления неустановленным на данный момент ядом после совместного употребления спиртосодержащей жидкости.

По данному факту было возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет.

В Настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, допрашиваются свидетели, а также устанавливается лицо, продавшее спиртосодержащую жидкость мужчинам.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в Сергиевом Посаде от отравления спиртосодержащей жидкостью в больницу были госпитализированы 11 местных жителей. Позже две женщины и трое мужчин скончались.

Читайте также: Отравившихся спиртом в Сергиевом Посаде выписали из больницы