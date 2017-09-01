Киев, 1 сентября, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Корпорация СКМ, которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, стала собственником очередных крупных энергетических объектов на Украине. 31 августа компания Ornex Limited (входит в группу компаний СКМ) приобрела блокирующие пакеты акций (по 25%) «ДТЭК Днепроэнерго» и «ДТЭК Днепрооблэнерго». Ранее, в августе, донецкий бизнесмен стал единоличным собственником ПАО «Киевэнерго», ПАО «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Донецкоблэнерго».

Верхнеуральск. Митинг-демонстрация красногвардейцев-партизан, рабочих и граждан города 1 мая. 1918

«Компания Ornex, входящая в группу компаний СКМ, приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» и ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго», выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины», — говорится в сообщении СКМ от 31 августа.

Отмечается, что за 25%-ные пакеты акций «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) и «ДТЭК Днепрооблэнерго» (Днепр) компания выложила более 67 млн долл. «На текущий момент мажоритарным акционером ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» и ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» является ДТЭК, который владеет пакетами в размере 73,54% акций ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» и 51,66% акций ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго»», — информирует СКМ.

В свою очередь, Фонд госимущества Украины назвал продажу акций «Днепрооблэнерго» успешной, поскольку торги подняли стоимость акций в два раза. «В результате торгов цена пакета акций ПАО ДТЭК «Днепрооблэнерго» выросла боле чем в два раза и составила 1 млрд 4 млн 675,5 тыс. грн.», — говорится в сообщении ФГИ.

Таким образом, покупка пяти энергокомпаний обошлась СКМ примерно в 120 млн долл. Напомним, что ранее компания Ornex на приватизационных конкурсах приобрела: 25% акций ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» за 143,81 млн гривен (16 августа 2017 года) и по 25% акций ПАО «ДТЭК Западэнерго» и ПАО «Киевэнерго» за 417,163 млн гривен и 759,633 млн гривен соответственно.

Киевляне скептически оценили эту новость. Ведь уже в этом месяце, сразу после приобретения Ахметовым блокпакета акций «Киевэнерго», жители столицы получили шокирующие платежки за горячее водоснабжение. Напомним, по сути «Киевэнерго» самостоятельно вписало в платежки показания счетчиков за якобы потребленную в июле горячую воду. При том, что горячее водоснабжение было отключено.

«Жителям Днепра и Днепропетровской области можно только посочувствовать. После того как Ахметов заполучил «Киевэнерго», начался беспредел. Мы впервые получили платежки за несуществующее горячее водоснабжение», — вспоминает киевлянка Марина в интервью ИА REGNUM.

Тогда реакция киевлян не заставила себя долго ждать. Уже 24 августа в Киеве неизвестные разгромили два центра по обслуживанию клиентов компании «Киевэнерго». Об этом, в частности, сообщил бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко. «В Соломенском районе обычные киевляне (не титушки и не проплаченная «общественность») разгромили два центра по обслуживанию клиентов», — сообщил Кучеренко.

Примечательно, что 31 августа пресс-служба ОАО «Киевэнерго» подтвердила, что Центры обслуживания клиентов подверглись «многочисленным нападениям». Вместо того чтобы объяснить незаконное начисление долгов киевлянам и попросить прощения за ошибку в платежках, ОАО «Киевэнерго» усилило меры безопасности в Центрах обслуживания клиентов.

Напомним, в своем финансово-аналитическом отчете за первое полугодие 2017 года СКМ указало чистый убыток «ДТЭК Энерго» в 1,003 млрд грн. или 39,2 млн долл. Компания переоценила убытки от потери предприятий на «временно неподконтрольной территории» с 6,974 млрд грн. (272 млн долл.) в январе — марте 2017 года до 3,905 млрд грн (152 млн долл) за первое полугодие 2017 года. Пересмотр финансовых обязательств предприятий на неподконтрольных территориях был проведен во втором квартале, что привело к снижению убытка по отношению к первому кварталу 2017 года. Выручка «ДТЭК Энерго» в отчетном периоде составила 67,7 млрд грн. (2 млрд 647 млн долл.).

Как сообщало ИА REGNUM, государственные предприятие НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго» в январе — июне 2017 года получили чистую прибыль в размере 1,6 млрд грн (62,5 млн долл.) и 1,3 млрд грн. (50,8 млн долл.), соответственно. НАК «Нафтогаз Украины» первый квартал 2017 года закончила с чистой прибылью 19,7 млрд грн (770 млн долл.). ПАО «Центрэнерго» по результатам января — июня 2017 года получило чистую прибыль 2 млрд грн. (78,2 млн долл.), а у ПАО «Донбассэнерго» — убыток в 325,4 млн грн. (12,7 млн долл.).