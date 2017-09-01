Барнаул, 1 сентября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. В Барнауле больше не будет «двухглавости»: объединение должности главы администрации города и главы города свершилось накануне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, перед окончанием своих полномочий депутаты Барнаульской городской думы провели сессию, на которой, в частности, был решён и этот вопрос.

Светлана Шаповалова Барнаул

Также, в соответствии с Уставом Барнаула, в структуру Барнаульской городской Думы введена теперь должность председателя городской Думы. Эти нововведения вступят в силу после истечения срока полномочий действующего главы Барнаула.

Напомним, привелегии выбирать главу администрации города барнаульцев лишили в 2010 году, несмотря на неоднозначную реакцию населения на это решение и «закрытые» общественные слушания, на которые были приглашены только «свои люди».

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Взамен власти ввели, так называемый, «институт сити-менеджера». На практике это означало, что в течение 7 последних лет городской управляющий на конкурсной основе назначаться городским советом, а глава, избираемый городской Думой, становился представительской фигурой.

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Изменения в Уставе, устраняющие «двухглавость», депутаты приняли в октябре 2015 года.

Новый глава Барнаула определится после выборов нового состава депутатов гордумы, которые состоятся 10 сентября 2017 года.

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Выберут его сроком на 5 лет на открытом заседании из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, проводимого в порядке, установленном городской Думой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования — 10 сентября — в Алтайском крае пройдет множество муниципальных избирательных компаний. Ожидается, что в условиях жёсткой конкуренции будут выбирать мэров крупных городов, городских депутатов. Всего на муниципальном уровне в регионе будет разыграно около 7 тысяч депутатских мандатов.

Депутатов Барнаульской городской думы изберут на прямых выборах, а вот глава столицы Алтайского края будет определен по конкурсу.