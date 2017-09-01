Владивосток, 1 сентября, 2017, 09:39 — ИА Регнум. В Приморском крае сегодня, 1 сентября, состоялись торжественные линейки, посвящённые началу нового учебного года. За школьные парты в 2017 году сели свыше 190 тыс. учеников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM В Приморье за школьные парты сели свыше 190 тыс. учащихся

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Линейки в 2017 году состоялись для 191,1 тыс. ребят, в том числе 22 тыс. первоклассников. А после во всех школах Приморья провели тематический урок «Россия, устремлённая в будущее».

Алексей Иванов ИА REGNUM В Приморье за школьные парты сели свыше 190 тыс. учащихся

В 16:00 по местному времени (9:00 мск) регион присоединился к всероссийскому открытому уроку по профориентации, в рамках которого предусмотрено прямое включение с Международной космической станции. О своей работе школьникам со всей страны расскажут лётчики-космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин. От Приморья вопросы лётчикам-космонавтам смогут задать находкинские школьники.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 5% детей или 34,2 тысячи школьников Приморского края в 2017—2018 годах будут обучаться во вторую смену. По данным региональной администрации, в текущем учебном году планируется открыть 388 новых мест в школах.