Меркель обвиняют в госизмене на фоне кризиса с мигрантами
Берлин, 1 сентября, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Канцлера Германии Ангелу Меркель обвиняют в государственной измене на фоне миграционного кризиса, пишет 31 августа Die Zeit.
Федеральная прокуратура в Карлсруэ сообщила, что в течении последних двух лет, от граждан Германии поступило свыше тысячи исков против миграционной политики Меркель.
Ее обвиняют в том, что она впустила в страну более миллиона беженцев в 2015 году, и тем самым способствовала росту преступности в Германии и развитию других проблем на фоне прибытия беженцев.
Помимо этого, в исках говорится о том, что в стране набирают силу праворадикальные течения, состоящие из последователей правых партий, выступающих против пребывания беженцев в ФРГ.
Несмотря на большое количество обвинений, в большинстве от сторонников правой партии «Альтернатива для Германии», все иски были отклонены.
Официальный представитель Федеральной прокуратуры Фрауке Кёлер заявила в интервью изданию Mannheimer Morgen, что все обвинения были необоснованны.
На фоне парламентских выборов, которые состоятся 24 сентября 2017 года, обвинения против Меркель могут испортить не только ее популярность, но и рейтинг ее партии, Христианско-демократического союза, добавляет издание.