Берлин, 1 сентября, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Канцлера Германии Ангелу Меркель обвиняют в государственной измене на фоне миграционного кризиса, пишет 31 августа Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ужас. Ангела Меркель

Федеральная прокуратура в Карлсруэ сообщила, что в течении последних двух лет, от граждан Германии поступило свыше тысячи исков против миграционной политики Меркель.

Ее обвиняют в том, что она впустила в страну более миллиона беженцев в 2015 году, и тем самым способствовала росту преступности в Германии и развитию других проблем на фоне прибытия беженцев.

Помимо этого, в исках говорится о том, что в стране набирают силу праворадикальные течения, состоящие из последователей правых партий, выступающих против пребывания беженцев в ФРГ.

Несмотря на большое количество обвинений, в большинстве от сторонников правой партии «Альтернатива для Германии», все иски были отклонены.

Официальный представитель Федеральной прокуратуры Фрауке Кёлер заявила в интервью изданию Mannheimer Morgen, что все обвинения были необоснованны.

На фоне парламентских выборов, которые состоятся 24 сентября 2017 года, обвинения против Меркель могут испортить не только ее популярность, но и рейтинг ее партии, Христианско-демократического союза, добавляет издание.