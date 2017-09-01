Первоуральск, Свердловская область, 1 сентября, 2017, 09:23 — ИА Регнум. В Свердловской области 1 сентября не обошлось без ЧП. Возле школы №9 города Первоуральска одной из учениц стало плохо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скорая помощь mos03.ru

Помощь девочке оказали сотрудники полиции и медики. Прибывшая бригада скорой помощи увезла её в больницу.

Официальных комментариев о произошедшем пока нет.

Отметим, 1 сентября на Урале — ясный солнечный день. Возле некоторых школ, где проходят традиционные линейки ко Дню знаний, дежурят агитаторы. Так, возле школы №10 детям и взрослым вручают агитки за одного из кандидатов в депутаты Первоуральской городской думы. Напомним, выборы в думу пройдут 10 сентября.

Добавим, сегодня, 1 сентября, торжественные линейки проходят в 1042 школах Свердловской области. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме.