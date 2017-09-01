Киев, 1 сентября, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Интеграция украинской экономики с рынком Евросоюза необратима, написал 1 сентября президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Таким образом президент Украины прокомментировал вступление с 1 сентября в полную силу соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Порошенко отметил, что «углубленная и всеобъемлющая» зона свободной торговли между Украиной и ЕС действует с 1 января 2016 года.

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Президент Украины также привел статистические данные по торговле со странами ЕС. Так, за первое полугодие 2017 года торговый оборот Украины и ЕС вырос на 22%, при этом торговля со странами ЕС занимает почти 40% во внешнеторговом обороте Украины.

Порошенко подчеркнул, что Киев «исторически» переориентировал украинский экспорт на страны ЕС.

«Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики и рынка Евросоюза», — подытожил украинский президент.

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Напомним, ранее широкий резонанс вызвали слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что Украина — это «ни ЕС, ни НАТО». В Киеве отреагировали резко отрицательно на заявление, указав, что оно выглядит как «издевательство над туземцами».