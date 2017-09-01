Москва, 1 сентября, 2017, 09:06 — ИА Регнум. 1 сентября, в первый день осени, доллару предстоит пройти главное испытание недели в виде отчета по занятости в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

ИА REGNUM Доллар

«После сильного показателя от ADP, отразившего рост на 237 тыс. против прогноза на уровне 185 тыс., ожидания относительно ключевого релиза стали оптимистичнее. И доллар укрепился на публикации отчета в середине недели. Однако этот сигнал может оказаться ложным», — отметил эксперт.

«Если взглянуть на августовские отчеты NFP за последние 20 лет, то в 16 случаях показатель недотягивал до прогноза. За последние шесть лет средний прирост в августе составил лишь 122 тыс. при консенсус-прогнозе в 170 тыс. В августе 2016 года занятость повысилась на 150 тыс.

Так что велика вероятность, что под влиянием этой сезонности роста выше 200 тыс. не будет. Если показатель не дотянет до 180 тыс., а почасовые заработки также окажутся ниже прогнозов, этого будет достаточно, чтобы запустить новую волну распродаж доллара», — пояснил Салас.

«Ожидания относительно декабрьского повышения ставки невысоки. Из-за урагана «Харви» за последние дни они упали до 30%. В случае выхода слабой статистики по рынку труда эта цифра станет еще ниже», — сказал эксперт.

«При реализации негативного для доллара сценарии пара EUR/USD, которая уже 31 августа вернулась на положительную территорию, может вернуться за пределы отметки 1,20 и, в зависимости от степени потенциального негатива от данных, даже обновить максимумы на подходе к следующей психологической отметке», — считает Салас.

«О стойкости единой валюты говорит кратковременная и ограниченная реакция на слухи о том, что все больше членов ЕЦБ выражают обеспокоенность чрезмерно высоким курсом евро», — полагает эксперт.

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