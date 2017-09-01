Москва, 1 сентября, 2017, 08:56 — ИА Регнум. На торгах 31 августа российская валюта продолжила подъем, отправив доллар к новым более чем двухмесячным максимумам. Доллар в моменте попытался протестировать отметку 58 рублей, утратив поддержку в районе 58,30 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. По итогам сессии рубль укрепился к доллару и евро в пределах 1% — до 58 рублей и 69 рублей соответственно.

ИА REGNUM Рубль

«На сей раз российская валюта показала чудеса роста при поддержке нефти, которая оттолкнулась от минимумов и затормозила рост только на подходе к отметке $53, набрав за день внушительные 4%», — отметил он

«Поводом для ралли котировок Brent, помимо технических факторов, послужили сообщения о том, что в августе Россия перевыполнила свою квоту по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Также игроки с оптимизмом восприняли планы США распечатать стратегические резервы, выделив из них 500 тыс. баррелей из-за снижения объемов переработки по причине урагана «Харви». В пользу роста рубля также сыграло возобновление продаж доллара во второй половине дня», — пояснил эксперт.

«Сегодня, 1 сентября, на утренних торгах доллар, вероятно, продолжит прощупывать почву под отметкой 58 рублей. Рубль будет отыгрывать вечерний подъем котировок черного золота. Далее динамика будет зависеть от данных из США. Ключевой отчет по занятости повлияет не только на краткосрочный настрой доллара, но и может внести изменения в текущие ожидания по ставкам ФРС», — считает Ковалев.

По его мнению, «сильные показатели способны вернуть спрос на американскую валюту повсеместно, что помешает дальнейшему укреплению рубля. Кроме того, под конец недели может вмешаться фактор фиксации прибыли на привлекательных уровнях».

«Так что к концу сессии не исключено возвращение пары доллар/рубль выше области 58,30 рубля», — полагает эксперт.

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