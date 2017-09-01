Киев, 1 сентября, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Порядка 15 тыс. сотрудников полиции будут дежурить на Украине в ходе празднования Дня знаний, сообщает департамент коммуникаций Нацполиции Украины.

Конная полиция. Украина

Согласно сообщению, правоохранители будут обеспечивать безопасность школьников и их родителей в течение праздничных мероприятий 1 сентября. Всего в празднике примут участие более 15 тыс. украинских школ.

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Отмечается, что День знаний станет первым днем в учебном году для порядка 4 млн школьников на Украине, среди которых будут более 400 тыс. первоклассников.

Напомним, 1 сентября в странах постсоветского пространства традиционно празднуется как День знаний — первый день в новом учебном году для школьников и студентов.

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При этом многие эксперты с опасением отмечают сложившиеся тенденции в украинском школьном образовании. Так, в число обязательных к прочтению авторов в школьной программе на Украине убирают произведения Толстого и Достоевского, заменяя их рассказами Рэя Бредбери и Харпера Ли.