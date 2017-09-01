Пекин, 1 сентября, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Китайский юань продолжает стремительно укрепляться. Согласно последним данным, опубликованным Народным банком Китая, по состоянию на 1 сентября курс китайской валюты к доллару США составил 6,5909 юаня за доллар. Таким образом, юань отыграл у доллара еще 101 базисный пункт.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Аналитики полагают, что укрепление национальной валюты КНР происходит на фоне готовящегося саммита БРИКС, который пройдет в Сямэне уже 3−5 сентября. Китай стремительно укрепляет свои внешнеполитические позиции, что напрямую сказывается на курсе национальной валюты, пишет «Чжунго жибао».

Ранее западные экономисты прогнозировали резкое ослабление юаня, однако этого не только не произошло, но и наоборот — китайская валюта стремительно «отбирает» у доллара базисные пункты, ежедневно укрепляясь на 100 и более пунктов. За последние три недели юань отыграл у доллара США более 1100 базисных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 30 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6102 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР укрепилась третий день подряд, отыграв у американского доллара еще 191 базисный пункт.