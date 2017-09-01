Тутаев, Ярославская область, 1 сентября, 2017, 09:00 — ИА Регнум. В Тутаеве (Ярославская область) 2 сентября пройдет масштабный опрос жителей по поводу переименования города, его проведет Федеральное Агентство по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Опрос начнется в 10:00 мск и закончится в 18:00. Опрашивать жителей будут 120 интервьюеров АКСИО из разных регионов России. Жителям Тутаева зададут один вопрос: «Поддерживаете ли Вы переименование города в Романов-Борисоглебск?». Подведение итогов опроса состоится в 19:00 в Тутаеве.

Агентство по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО) было создано в 2011 году. Все интервьюеры и исследователи АКСИО работают в нем на добровольных началах, безвозмездно.

За время своего существования АКСИО провело масштабные опросы общественного мнения жителей России по самой различной тематике. Наиболее известны результаты опроса АКСИО-1, проведенного в апреле 2011 года. Тогда спрашивали об отношении граждан России к десталинизации и десоветизации, предложенной советом при президенте РФ. Было опрошено 36 014 граждан в 1 732 городах 77 субъектов РФ.

АКСИО-2 — опрос, приуроченный к 20-летию распада СССР. Об отношении к СССР и его роли 7−27 июля 2011 года высказались 24 526 граждан РФ в 1 357 населённых пунктах 79 субъектов РФ.

В АКСИО-4 граждан России спрашивали об их отношении к традиционным семейным ценностям, воспитанию детей, возможности изъятия детей из семьи, отношению к вредным привычкам и так далее. Было опрошено 43 687 граждан из всех регионов РФ, за исключением Крыма и Севастополя, результаты были опубликованы в апреле 2014 года.