Лондон, 1 сентября, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что Лондон не поддастся на шантаж Брюсселя по поводу Brexit, сообщает 1 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние Brexit

Фокс призвал Евросоюз провести переговоры и обсудить будущее отношений Соединенного Королевства с содружеством.

В переговорах между Лондоном и Брюсселем обе стороны стремятся повернуть процесс в нужное для себя русло. Для Евросоюза главным вопросом является, сколько Великобритания готова заплатить за выход из содружества.

В свою очередь, Соединенное Королевство сконцентрировано на вопросах торговли, а также регулирования потока беженцев.

«Мы не можем поддаваться на шантаж, суть которого заключается в том, чтобы мы сперва заплатили», — подчеркнул министр.

Напомним, после референдума о выходе Великобритании из ЕС Лондон приступил к реализации данного проекта. Однако прежде, чем размежевание состоится, необходимо договориться об его условиях. Для Лондона прежде всего важен доступ страны к рынкам ЕС, а также ограничение потока миграции. Брюссель настаивает на материальной компенсации.