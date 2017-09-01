Порт-о-Пренс, 1 сентября, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Сформированный над Атлантическим океаном ураган «Ирма» достиг третьей категории мощности. Об этом, как передает телеканал НТВ, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Ураган

«Ураган «Ирма», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до третьей из пяти возможных категорий мощности по шкале Саффира — Симпсона, — говорится в сообщении. — Скорость ветра в зоне урагана составляет до 185 км/час».

Отмечается, что ураган «Ирма», находящийся на расстоянии 1100 км к западу от архипелага Кабо-Верде, движется в сторону Доминиканы, Гаити и Пуэрто-Рико.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 августа на южное побережье США обрушился ураган «Харви». По последним данным, в результате разгула стихии погибли 39 человек.

Ущерб, причиненный штату Техас ураганом, составляет не менее $30 млрд.