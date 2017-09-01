Тюмень, 1 сентября, 2017, 08:59 — ИА Регнум. В День знаний в Тюменской области открылись две новые школы, где будут заниматься более 3 тыс. детей. Для родителей учеников объявлен «сухой закон» по всему региону, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школьная линейка 1 Сентября

В Тюменской области за школьные парты сели более 190 тыс. детей, из них 23 тыс. 552 первоклассника. Эти данные прозвучали в приветственном слове главы региона, который напутствовал юных тюменцев на плодотворную и отличную учебу.

Во всех школах региона торжественные линейки прошли с участием Российского движения школьников, к которому присоединились более 120 учебных заведений Тюменской области. Ребята, сдавшие нормативы ГТО, получили ценные призы.

По традиции 1 сентября в Тюменской области открываются новые школы. Более 2,5 тыс. юных тюменцев стали первыми учениками нового корпуса средней школы №63 в микрорайоне Восточный-2. Их с Днем знаний поздравил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Также открылась новая школа в селе Тукуз Вагайского района Тюменской области, и после масштабной реконструкции примут своих учеников две школы Ишима. В целом на их подготовку к новому учебному году за счет всех источников консолидированного областного бюджета было направлено почти 4 млрд рублей.

Ко Дню знаний обновлен школьный автопарк: за счет средств областного бюджета приобретен 71 автобус. Транспортные средства необходимы для доставки к месту учебы в сельских территориях. Приобретены и экскурсионные автобусы для реализации программы школьных культурологических проектов, которую предложил на областной августовской педагогической конференции губернатор Владимир Якушев.

Отметим, что ряд тюменцев поддержал всероссийскую акцию «не трать в День знаний деньги на букет, а направь их на благотворительность». В городском управлении образования Тюмени на акцию отреагировали спокойно, заявив, что это сугубо личное дело родителей и учеников — с букетом идти в школу или без. Как пишет газета «Тюменский курьер», акцию поддержал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

«По-моему, акция замечательная! Ведь так мы все становимся причастны к доброму делу — и родители, и дети, и учителя», — заявил региональный омбудсмен изданию.

Добавим, что в Тюменской области в День знаний запрещено продавать алкогольную продукцию во всех торговых точках. По сообщению отдела лицензирования областного департамента потребительского рынка и туризма, запрет не будет касаться продажи алкоголя непосредственно в точках общепита — в ресторанах, кафе, барах и закусочных. В данных заведениях продажа спиртного на вынос — под категорическим запретом.