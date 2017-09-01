Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2017, 08:20 — ИА Регнум. На Камчатке сегодня, 1 сентября, за парты сели 36 тыс. учеников, из которых 3,8 тыс. человек — это первоклассники. Торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях региона, а их более 300, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Петропавловска-Камчатского Общегородская линейка в столице Камчатки

Мэрия Петропавловска-Камчатского Общегородская линейка в столице Камчатки

Читайте также: День знаний на трезвую: на Камчатке ящиками скупали алкоголь

В министерстве образования региона сообщили, что на ремонт фасадов, кровель, инженерных сетей, пищеблоков школ, детских садов и учреждений дополнительного образования потратили 1,7 млрд рублей. Эта сумма растет с каждым годом.

Мэрия Петропавловска-Камчатского Общегородская линейка в столице Камчатки

Однако увеличение финансирования не спасает от проблем. Так, в школе №40 в Петропавловске-Камчатском пока не работает столовая. На ремонт власти вовремя выделили средства, но подрядчик, офис которого находится в Белгороде, не успел исполнить обязательства. В итоге питание детям будут привозить из соседней столовой, а чиновники готовятся выставить фирме претензии.

ЗС Камчатского края Столовая в школе №40 не готова к учебному году

Читайте также: На Камчатке родителям приходится экономить, чтобы купить школьную форму

Тем не менее праздники, посвященные Дню знаний, прошли сегодня по всему городу. 308 школьников Петропавловска-Камчатского получили премии главы города за особые достижения в учебной и внеурочной деятельности. 284 премии по 1 тыс. рублей — за отличную учёбу, активное участие в общественной жизни образовательной организации, высокие достижения в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, физкультурно-спортивной деятельности. Ещё 24 премии по 4 тыс. рублей получили ребята, достигшие высоких результатов в научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности.

Мэрия Петропавловска-Камчатского Общегородская линейка в столице Камчатки

Большая городская линейка прошла в центре Петропавловска-Камчатского. Для школьников была подготовлена насыщенная концертная и развлекательная программа: на большой сцене прошло выступление известных диджеев, творческих коллективов и исполнителей. Программа сопровождалась конкурсами, сюрпризами и подарками.

Читайте также: Перенос 1 сентября: Хватит экспериментов над системой образования

Как сообщало ИА REGNUM, в День знаний на Камчатке действует «сухой закон» — продажа алкоголя запрещена. Накануне, 31 августа, жители региона штурмовали магазины, скупая спиртные напитки ящиками.