Майкоп, 1 сентября, 2017, 08:05 — ИА Регнум. В Адыгее ситуация с поликлиниками далека от радужной. Пациенты жалуются на долгое ожидание в очередях и неработающие терминалы электронной записи. Однако это далеко не весь список проблем, с которыми сталкиваются жители республики во время визита к врачам, передаёт ИА REGNUM 1 сентября.

Onf.ru Терминал в поликлинике

Так, в Красногвардейской поликлинике пациенты жаловались на неудобство режима работы учреждения — с 9:00. В медучреждении приём ведётся в формате «живой очереди» — ожидание в коридоре может продлиться от одного до четырёх часов, иногда можно вообще не попасть на приём. Также нарекания посетителей вызывает сложность прохождения диагностических исследований, порой ожидание талона на УЗИ достигает двух месяцев. Таковы результаты мониторинга качества услуг в поликлиниках центральных районных больниц Адыгеи, который провели активисты регионального отделения ОНФ. Помимо Красногвардейского района, общественники посетили медицинские учреждения в Гиагинском, Кошехабльском, Шовгеновском и Майкопском районах.

На долгое ожидание в очереди на приём и в регистратуру, нехватку узких специалистов, отсутствие санитарной комнаты пожаловались пациенты Гиагинской поликлиники. В учреждении мебель для пациентов старая, неудобная, в отдельных местах с дефектами. Само здание не только требует ремонта, но и не оборудовано для передвижения инвалидов — коридоры узкие, а ширина дверей не соответствует стандартам. Также граждане отметили проблему транспортной доступности из-за отдаленности обслуживаемых населенных пунктов от поликлиники.

Неработающие терминалы — общая проблема как для Гиагинской, так и для Кошехабльской поликлиники. В последней пациенты также отметили нехватку узких специалистов, в частности, эндокринологов.

Еще один вызывающий возмущение момент, о котором общественникам рассказали посетили поликлиники, — наблюдающаяся тенденция «систематически пропускать без очереди определенный круг знакомых им лиц».

«При прохождении УЗИ вне плана оплата услуги производится пациентом непосредственно в кабинете УЗИ. Ни чек, ни квитанцию об оплате человек не получает, ни в каких журналах регистрации люди не расписываются, сумма нигде не фиксируется. Получается, что денежные средства остаются неучтенными», — сообщили пациенты Кошехабльской поликлиники.

Записаться на прием к врачу в Шовгеновской поликлинике через сайт электронной записи не удалось, также крайне сложно бывает и дозвониться в регистратуру. Здесь, по словам пациентов, также не хватает узких специалистов.

В поликлинике Майкопского района отсутствует табличка с адресом учреждения, нет графика работы. При записи по терминалу к одному специалисту по факту пациенты могут попасть на приём к другому. Ждать в очереди пациентам приходится по два часа, взять талон на текущий день практически невозможно. Кроме того, в поликлинике посетителям навязывают платные услуги.

Представители министерства здравоохранения республики и руководство медицинских учреждений заверили, что возьмутся за устранение нарушений и повышение качества работы организаций медицинской сферы. План-график мероприятий уже составлен.

Напомним, проблемы здравоохранения в Адыгее были затронуты в ходе недавней встречи президента РФ Владимира Путина с врио главы республики Муратом Кумпиловым. Глава российского государства, говоря о поступивших на «Прямую линию с президентом» вопросах, указал на множество нерешенных проблем в сфере здравоохранения, что в принципе характерно для всех субъектов, однако одно из сообщений «всё-таки выбивается» из того, что Владимир Путин увидел по другим регионам.

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«Граждане пишут о какой-то новой «услуге»: продаже койко-мест в стационарах, то есть врач даёт направление в больницу, а там говорят, что мест нет, хотя стоят пустые палаты. Четыре тысячи рублей заплатишь, и место тебе находят. Пожалуйста, надо повнимательнее. Надо провести соответствующие проверки и с этим разобраться», — настоятельно посоветовал Путин, выразив надежду, что эти проблемные вопросы удастся решить.