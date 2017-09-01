Владивосток, 1 сентября, 2017, 08:01 — ИА Регнум. На выборах в Думу Владивостока, начиная с 30 августа, досрочно проголосовали свыше 1 тыс. избирателей. Участие в выборах принимают 308 кандидатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Er.ru Голосование

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Досрочное голосование началось в минувшую среду, 30 августа. В первый день досрочно проголосовали 558 избирателей, 31 августа — 471 избиратель.

До 5 сентября досрочное голосование будет проводиться в помещениях территориальных избиркомов, с 6 по 9 сентября — в участковых избиркомах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования, 10 сентября, во Владивостоке состоятся выборы депутатов городской Думы. Претендентов на мандат зарегистрировано 308, в том числе 222 кандидата по спискам от 7 политических партий и 88 одномандатников. В регистрации было отказано спискам от партий «Яблока» и «Родина».