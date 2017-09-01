Вашингтон, 1 сентября, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп недоволен работой госсекретаря Рекса Тиллерсона. Об этом 31 августа пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По информации издания, Трамп всё больше недоволен работой Тиллерсона, который противоречит его позиции по политике США в отношении Афганистана и Кубы.

Издание ссылается на людей, близких к Трампу, которые сказали, что будут удивлены, если Тиллерсон останется на своем посту после января 2018 года, когда исполнится ровно один год президентства Трампа. При этом они намекнули, что его отставка может наступить намного раньше.

Кроме того, источники сообщают, что Трамп крайне недоволен «личной нелояльностью» директора Национального экономического совета Гэри Кона, который критиковал реакцию Трампа на события в Шарлоттсвилле.

Также сообщается, что столкновение вспыльчивого президента и главы аппарата Белого дома Джона Келли неизбежно, считают источники.