Москва, 1 сентября, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 31 августа внушительным ростом. Если брать рост котировок с минимума дня, то баррель Brent подорожал на 4,6%, до $52,88. Нефтяное ралли вызвали перебои в работе НПЗ в США и рост цен на бензин на 11%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ptra Нефть

Для снижения дефицита бензина минэнерго США решило взять 500 тыс. баррелей сырой нефти из стратегического резерва и дать в долг перерабатывающему заводу Phillips 66 в Луизиане.

Трейдеры прекрасно понимают, что, несмотря на снижение спроса на нефть, значительно сократятся запасы бензина. Когда НПЗ заработают в полную мощность, спрос на нефть резко увеличится. Вчера я писал, что спекулянты ураган «Харви» используют для обвала цен, чтобы потом купить фьючерс на нефть дешевле.

Сегодня, 1 сентября, из Китая пришла приятная новость. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin в августе вырос до 51,6 против прогноза 50,9 и предыдущего значения 51,1.

Нефть торгуется вблизи уровня $53. Уже сегодня цена может его пройти и достигнуть отметки $54. Успех в пробое сопротивления будет напрямую зависеть от ежемесячного отчета по занятости в США. Слабый отчет усилит рост нефтяных котировок, сильный — отсрочит до вторника (5 сентября). В понедельник (4 сентября) в США выходной день.

Напомним, 31 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,98%, до $50,86 за баррель, WTI — на 2,76%, до $47,23 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет 48,35 за баррель.

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