Москва, 1 сентября, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назвал давление на КНДР бесперспективным. «Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика — это путь в никуда», — указывает президент в статье «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнерства».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол. Северная Корея

Статья российского лидера вышла в преддверии IX саммита БРИКС, который пройдет 4−5 сентября в китайском Сямэне. Владимир Путин представил позицию Москвы по широкому кругу вопросов для того, чтобы сотрудничество в рамках БРИКС стало более плодотворным.

Особое внимание президент уделил ситуации на Корейском полуострове.

«Не могу обойти вниманием и ситуацию на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта, — говорится в статье. — По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен».

Для преодоления конфликтной ситуации в регионе Владимир Путин предложил путь прямого диалога между заинтересованными сторонами без выдвижения предварительных условий.

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Он также подчеркнул, что Москва и Пекин разработали «дорожную карту» преодоления кризиса на Корейском полуострове. Реализация заложенных в ней задач позволит снизить напряженность и создать механизмы прочного мира и безопасности.

Ранее с такой же позицией выступил МИД РФ. Замглавы ведомства Сергей Рябков сказал, что запуск ракеты в КНДР может повлечь новые санкции против Пхеньяна и добавил, что «ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан».