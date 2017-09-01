Москва, 1 сентября, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 31 августа снижением по рублевым парам. Рубль укреплялся к иностранным валютам в течение всей торговой сессии вслед за нефтяными котировками, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара обвалился до 57,98 рубля, курс евро — до 68,88 рубля. Баррель Brent подорожал на 4,6%, до $52,88.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Нефтяное ралли вызвали перебои в работе НПЗ в США и рост цен на бензин на 11%. Для снижения дефицита бензина минэнерго США решило взять 500 тыс. баррелей сырой нефти из стратегического резерва и дать в долг перерабатывающему заводу Phillips 66 в Луизиане.

На американской сессии повышение цен на нефть и укрепление рубля поддержала неоднозначная американская статистика. Потребительские расходы в США оказались ниже ожиданий. Индекс ожидаемых продаж домов неожиданно оказался в отрицательной области.

Негативное влияние на американский доллар оказал канадский доллар, курс которого вырос на две фигуры или 1,68% после публикации данных по ВВП Канада. Он стал локомотивом для других основных валют против американца. Индекс ВВП за месяц вырос на 0,3%, за II квартал — на 1,1%, что является максимальным за шесть лет.

Сегодня, 1 сентября, трейдеры будут осторожны перед публикацией ежемесячных данных по занятости в США. Экономический календарь плотный на сегодня. Учитывая, что в понедельник по случаю национального праздника в США биржи будут закрыты, волатильность на валютном рынке Форекс ожидается высокой.

Соответственно, это отразится на нефтяном рынке и рублевых парах. Рубль начнет слабеть. Ближайшая цель для доллара 57,80 рубля. Курс евро/рубль на фоне общего укрепления рубля и ослабления евро может сходить до 67,85 рубля, после чего укрепления евро продолжится.

Напомним, 31 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 54 коп. (-0,92%), до 58,02 руб., курс евро — на 59,50 коп. (-0,85%), до 69,04 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (+3,12%), евро/рубль — 316,4 млн евро (-3,09%).

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