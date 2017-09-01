Москва, 1 сентября, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Центробанк (ЦБ) России планирует обязать кредитные организации регулярно проводить анализ интернет-приложений на наличие уязвимостей для кибератак. Об этом сообщает газета «Известия», в распоряжении которой оказался обновленный единый стандарт регулятора по кибербезопасности.

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«Банки должны уделять особое внимание безопасности собственных финансовых приложений — интернет‑ и мобильного банка, корпоративных приложений и внутренних порталов», — говорится в сообщении.

Официальные представители регулятора уточняют, что обязательным к исполнению этот стандарт станет для банков не ранее 2019 года.

«После установления в нормативных актах Банка России ссылок об обязательности применения банками стандарта его выполнение будет проверяться ЦБ в ходе проведения инспекций и надзорных мероприятий», — рассказали в пресс-службе регулятора.

В ЦБ считают, что введение стандарта существенно снизит риски, связанные с несанкционированными переводами денежных средств.