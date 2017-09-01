Берлин, 1 сентября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. В августе 2017 года число безработных в Германии выросло до 2,545 млн человек, сообщает 31 августа Федеральное агентство занятости Германии (BA).

Бен Шан. Безработные. 1938

Это на 27 тыс. человек больше по сравнению с июлем 2017 года, но на 139 тыс. человек меньше по сравнению с августом 2016 года.

Таким образом, это — самый низкий показатель безработицы в августе после объединения Германии в 1990 году.

Эксперты утверждают, что рынок труда в Германии продолжает позитивно развиваться, а на рост безработицы в августе повлияли сезонные изменения.

Глава BA Детлеф Шееле подчеркнул, что в августе оканчивают свою подработку выпускники школ и студенты, которые вели трудовую деятельность во внеучебное время, и это, в свою очередь, сказывается на общей статистике.

Он добавил, что агентство разместило 765 тыс. новых вакансий, что на 80 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Сотрудники нужны на промышленные предприятия, а также в организации сферы услуг и торговли.