Вашингтон, 1 сентября, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Более 68 тыс. граждан США подписали петицию на сайте Белого дома, в которой призывают президента страны Дональда Трампа признать миллиардера Джорджа Сороса террористом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СОРос

Авторы документа утверждают, что известный финансист «умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать акты насилия против США и его граждан».

По их мнению, Сорос создал и профинансировал десятки (и, вероятно, сотни) отдельных организаций, единственная цель которых — способствовать краху конституционного правительства США.

«(Сорос) развил нездоровое и необоснованное влияние на всю демократическую партию и большую часть федерального правительства США», — также отмечается в тексте документа, обнародованном на сайте Белого дома.

Авторы петиции призывают руководство США объявить миллиардера, его организации и их членов террористами, а также изъять личное имущество и активы в рамках «Закона о конфискации гражданского имущества».

Отметим, что для рассмотрения петиции Белым домом документ должны подписать 100 тыс. человек.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что миллиардер Джордж Сорос потерял около $1 млрд долларов на ставках во время биржевого ралли, возникшего после победы Дональда Трампа на выборах президента США.