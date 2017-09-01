Хабаровск, 1 сентября, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Апелляционная жалоба на приговор в отношении хабаровских живодёрок Алёны Савченко и Алины Орловой будет подана адвокатом единственной потерпевшей по делу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам адвоката Якова Пушкарёва, потерпевшая считает вынесенный девушкам приговор слишком мягким. Сторона защиты настаивает на приговоре, который предлагало гособвинение, — 7,5 и 6 лет лишения свободы.

Единственная потерпевшая по делу узнала щенка среди убитых Алёной Савченко и Алиной Орловой животных. Суд взыскал в её пользу 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, Индустриальный районный суд Хабаровска 25 августа приговорил Савченко к 4,3 годам колонии общего режима, Орлову — к 3 годам и 10 дням колонии общего режима. Девушки убили свыше 15 животных и птиц. Страшные кадры попали в Интернет, после чего началось масштабное расследование.