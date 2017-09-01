Мадрид, 1 сентября, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Отдых на Майорке и Ибице подорожает в 2018 году: власти Балеарских островов (Испания) намерены удвоить туристический налог на проживание с 2018 года, передает 31 августа Die Tagesschau.

Отдых на Ибице

Местные СМИ сообщают, что налог может составить от €1 до €4 евро с человека за одну ночь проживания в отелях, кемпингах, гостевых домах и других местах проживания, в зависимости от категории апартаментов.

Помимо этого, даже круизные туристы должны будут платить данный налог. Освобождаются от платы лишь те туристы, которые менее 12 часов находились на одном из четырех Балеарских островов: Майорке, Ибице, Менорке и Форментере.

Министр туризма Биль Барсело считает, что с увеличением налога отрасль туризма на Балеарских островах сможет обогатиться на €120 млн в год.

Напомним, что сам налог был введен 1 июля 2016 года и составлял от €0,25 до €2 за сутки с одного человека.