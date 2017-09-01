Красноярск, 1 сентября, 2017, 06:54 — ИА Регнум. Новый министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин только входит в курс дела, поэтому красноярские экологические активисты пока воздерживаются от каких-либо оценок его деятельности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ninaras Норильск

Экс-прокурор Красноярска Владимир Часовитин возглавил краевое министерство экологии и рационального природопользования в августе 2017 года. Жители Красноярского края возлагают определённые надежды на новое министерство и, соответственно, на министра, так как экологическую обстановку в регионе благополучной назвать нельзя. По данным регионального управления Роспотребнадзора, по величине регистрируемого несоответствия гигиеническим нормативам безопасности атмосферного воздуха среди городов края лидирует Норильск.

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Однако страдают и жители краевого центра — города Красноярска. В 2016 году красноярцы прожили в режиме «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий — прим. ИА REGNUM ) 58 дней. И уже в этом году город провёл под «чёрным небом» более 30 дней.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, 30 августа новый министр встретился с активистами-экологами. На встрече обсуждались вопросы по улучшению качества окружающей среды. Уточняется, что поводом для встречи послужила резолюция митинга «За чистое небо», который прошел в Красноярске в марте 2017 года. Кстати, прошёл он под «чёрным небом».

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Известно, что резолюция включает в себя 10 мероприятий, направленных на улучшение экологии Красноярска. В том числе речь идёт о переводе предприятий по производству тепла на газ, об усилении контроля за загрязнением атмосферного воздуха, повышении штрафов за превышение нормативов выбросов, установке на промышленных объектах современного очистного оборудования, а также об опубликовании информации по заболеваниям, связанным с ухудшением качества окружающей среды.

По мнению Часовитина, экологические инициативы, указанные в резолюции, актуальны. Реализация части из них рассчитана на долгосрочную перспективу. При этом министр заверил, что мероприятия, требующие неотложных решений, будут реализованы в ближайшее время. Он поручил специалистам министерства подготовить соответствующие предложения по каждому пункту резолюции c учетом инициатив от других министерств.

«Министр только погружается в работу. Наша задача, чтобы в планах работы министерства максимально отразились наши требования. Подвижки, полагаю, будут, но особо иллюзий мы не питаем. Важно показывать и дальше общественный запрос. Это наш инструмент влияния», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос, принимавший участие во встрече.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году в атмосферный воздух Красноярского края было выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ. По данным Красноярскстата, это на 4,5% меньше, чем в 2015 году. Всего в регионе в прошлом году насчитывалось 22,4 тыс. стационарных источников выбросов загрязняющих веществ.

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В мэрии Красноярска объяснили, что неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Получив прогнозы НМУ, предприятия, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов.

Напомним, краевые власти 21 августа объявили о том, что Владимир Часовитин возглавил министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Примечательно, что с 2007 по 2011 года Часовитин был прокурором города Красноярска.

Ранее в Красноярском крае действовало министерство природных ресурсов и экологии. Однако по распоряжению губернатора Виктора Толоконского минприроды преобразовали в министерство экологии и рационального природопользования.