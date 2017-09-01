Будапешт, 1 сентября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Брюсселя компенсацию за сооружение пограничного ограждения от беженцев, передает 31 августа Die Tagesschau.

WDnet Евро

О том, что Венгрия должна получить минимум €400 млн из €800 млн он написал в письме председателю Европейской комиссии Жан-Клод Юнкеру.

Глава аппарата премьер-министра Янош Лазар объяснил, что Венгрия, таким образом, защищает южные границы ЕС от наплыва нелегальных беженцев, поэтому Брюссель, по его словам, должен взять на себя половину расходов, связанных не только со строительством данного ограждения, но и его обслуживанием.

Он также подчеркивает, что «в данном вопросе речь идет о европейской солидарности».

Напомним, что в 2015 году более 400 тыс. нелегальных мигрантов использовали Венгрию в качестве страны-транзита для того, чтобы попасть в западноевропейские страны. После этого венгерское правительство решило построить заграждение с колючей проволокой на границе с Сербией и Хорватией.

Данные события способствовали закрытию «балканского маршрута» в 2016 году, по которому многие беженцы добирались через Турцию, Грецию и балканские страны в Германию.