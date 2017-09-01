Якутск, 1 сентября, 2017, 06:51 — ИА Регнум. В Дальневосточном федеральном округе сегодня, 1 сентября, продолжают действовать 13 природных пожаров, большая часть из которых приходится на республику Якутия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства по ДФО.

Лесной пожар

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По информации ведомства, в минувший четверг, 31 августа, на территории макрорегиона действовало 19 лесных пожаров, в том числе 15 в Якутии, 3 — в Магаданской области, 1 — на Чукотке.

Площадь пожаров увеличилась на 235 гектаров, в основном за счёт возгорания на Чукотке.

В настоящее время 11 природных пожаров продолжают действовать в Якутии, 2 — на Колыме.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года на Дальнем Востоке произошло свыше 1,8 тыс. лесных пожаров, площадь возгораний превысила 2,1 млн гектаров. Из них более 1,6 млн гектаров — территория Якутии.