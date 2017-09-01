Южно-Сахалинск, 1 сентября, 2017, 06:27 — ИА Регнум. Сахалинская область опередила Москву и Санкт-Петербург по объёмам прямых иностранных инвестиций. Соответствующие данные обнародовал Центробанк России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pictures of Money Инвестиции

В первом квартале 2017 года объём иностранных инвестиций в стране превысил 4,6 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель вырос в 72 раза. По Москве наблюдается отток инвестиций, по Санкт-Петербургу разница между притоком и оттоком составила 114 млн долларов.

В ЦБ сообщили, что положительное сальдо прямых инвестиций в Сахалинскую область составило 2,15 млрд долларов, что практически соразмерно чистым инвестициям в Дальний Восток целиком. В сравнении с 2016 годом объём инвестиций вырос на 218 млн долларов.

По словам министра экономического развития островного региона Алексея Белика, в большинстве своём средства вкладываются в рамках реализации международных нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».