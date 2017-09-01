Вашингтон, 1 сентября, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Отмены правовой нормы, дающей отсрочку на депортацию из США нелегальных мигрантов, живущих в Соединенных Штатах с детства, пока не было, сообщила журналистам пресс-секретарь американского президента Сара Хакаби Сандерс.

Jonathan McIntosh Марш в защиту прав иммигрантов

«Решение не принято, когда оно будет принято, мы сообщим вам», — сказала представитель Белого дома.

Напомним, 31 августа телеканал Fox News передал, что действующая в США отсрочка для нелегальных мигрантов, проживающих в стране с несовершеннолетнего возраста, будет отменена решением главы государства Дональда Трампа.

Эта норма была введена предшественником Трампа — 44-м президентом США Бараком Обамой. Она действует с 2012 года.

Напомним, изменение в миграционном законодательстве стало одним из первых шагов, предпринятых Трампом на посту главы Белого дома.

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2 августа Трамп обнародовал план реформы миграционной системы, согласно которой в США к 2027 году легальная иммиграция может быть сокращена на 50%.

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