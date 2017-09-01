Казань, 1 сентября, 2017, 06:18 — ИА Регнум. При проверке 15 кадетских школ-интернатов Татарии аудиторы Контрольно-счётной палаты региона (КСП) выявили нарушения на 74,7 млн рублей. Среди них — грубые нарушения ведения бухгалтерского учёта, несоответствие помещений требованиям, ученики не везде обеспечены учебниками, формой, а закуп продуктов кое-где ведётся по завышенным ценам. Финансирование учебных заведений осуществляет министерство образования и науки региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт КСП РТ.

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КСП также проверила использование средств, выделенных учреждениям за 2015−2016 годы. За этот период в виде субсидий на разные цели было предоставлено 945 млн рублей. В отношении директоров и главных бухгалтеров шести школ было выписано 24 протокола.

Второе выявленное нарушение — это несоответствие помещений требованиям для образовательного процесса. По информации КСП, на момент проверки в некоторых помещениях Болгарской кадетской школы были частично разбиты стёкла на окнах, вскрыты полы, а в сушильной комнате на стенах наблюдалась плесень. В этой же школе химию, географию и биологию преподают в одном кабинете.

Ещё одно частое нарушение — наличие не у всех воспитанников учебников и использование в образовательном процессе устаревших пособий. Проблема была зафиксирована в Васильевском и Тетюшском интернатах. А некоторые воспитанники Мензелинской кадетской школы изучали русский язык и алгебру по учебникам, выпущенным 17 лет назад.

Обнаружили аудиторы и нехватку обмундирования. Не обеспечены парадной формой 43% обучающихся Чистопольской школы. В ней же не хватает камуфлированных костюмов для 54% воспитанников. А Татарстанском кадетском корпусе лишь треть воспитанников получила зимнюю обувь.

Существуют проблемы и в обеспеченности жильём. Например, в комнате на 42,3 кв. м в Казанской школе проживают 14 кадетов.

В сфере обеспечения питанием будущих офицеров сотрудники КСП также выявили факты нарушений — от недополучения некоторых продуктов до нормативного объёма до закупа по завышенным ценам.

Комментируя итоги проверки, председатель КСП РТ Алексей Демидов заявил, что внутренний контроль министерства сработал очень слабо и потребовал навести порядок в этом вопросе.

А в это время министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов занят совершенно другим. Хвастается, что в республике выше средний балл по русскому языку и сетует на низкие показатели обучения на татарском языке. Только при этом родители русскоязычных учеников вынуждены были дойти до министра образования РФ, чтобы рассказать о фактах принуждения и сокращении часов на русский язык.

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