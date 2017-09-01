Якутск, 1 сентября, 2017, 06:31 — ИА Регнум. Лимит суммы, на которую был застрахован затопленный рудник «Мир», превышает 10 млрд рублей. Такую цифру в ходе телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам за первое полугодие, озвучил президент алмазодобывающей компании АЛРОСА Сергей Иванов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Страховка

Читайте также: АЛРОСА может снизить добычу алмазов из-за аварии на «Мире»

Полис, оформленный в компании «Согаз» покрывает АЛРОСА от всех рисков, в том числе подземных. Лимит превышает 10 млрд рублей. Кроме того, по словам Сергея Иванова, есть сублимиты на ликвидацию последствий аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках телефонной конференции президент АЛРОСА также не исключил, что в 2018 году компания снизит добычу алмазов из-за аварии на руднике «Мир».

Трагедия на «Мире» произошла 4 августа, на поверхность выбрались 143 человека, 8 остались под землёй. Из-за угрозы дальнейшего затопления рудника спасательную операцию прекратили 26 августа. Ещё один травмированный во время аварии машинист скончался в больнице